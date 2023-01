VILLENEUVETTE : LA MANUFACTURE ROYALE DE DRAPS Villeneuvette Villeneuvette Villeneuvette Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Villeneuvette 11 EUR Insolite, bucolique, chargée d’histoire… laissez-vous conter l’histoire de Villeneuvette, manufacture de draps fondée au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV et en activité jusqu’en 1954 ! Revivez son passé industriel grâce aux vestiges de l’usine et découvrez au fil des rues, la vie quotidienne de cette cité-usine, de sa naissance à nos jours. Insolite, bucolique, chargée d’histoire… laissez-vous conter l’histoire de Villeneuvette, manufacture de draps fondée au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV et en activité jusqu’en 1954 ! Revivez son passé industriel grâce aux vestiges de l’usine et découvrez au fil des rues, la vie quotidienne de cette cité-usine, de sa naissance à nos jours. +33 4 67 96 23 86 Villeneuvette

