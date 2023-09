VILLENEUVETTE : LA MANUFACTURE ROYALE DE DRAPS Villeneuvette, 28 octobre 2023, Villeneuvette.

Villeneuvette,Hérault

Visite guidée par le service Patrimoine

Insolite, bucolique, chargée d’histoire… laissez-vous conter l’histoire de Villeneuvette, manufacture de draps fondée au XVIIe siècle sous le roi Louis XIV et en activité jusqu’en 1954 ! Revivez son passé industriel grâce aux vestiges de l’usine et découvrez au fil des rues, la vie quotidienne de cette cité-usine, de sa naissance à nos jours..

Guided tour by the Heritage Department

Unusual, bucolic, full of history? let us tell you the story of Villeneuvette, a cloth factory founded in the 17th century under King Louis XIV and in operation until 1954! Relive its industrial past thanks to the remains of the factory and discover, along the streets, the daily life of this factory town, from its birth to our days.

Visita guiada por el Departamento de Patrimonio

Insólita, bucólica, llena de historia… ¡deje que le contemos la historia de Villeneuvette, fábrica de paños fundada en el siglo XVII bajo el reinado de Luis XIV y en funcionamiento hasta 1954! Reviva su pasado industrial gracias a los restos de la fábrica y descubra la vida cotidiana de esta ciudad fabril, desde su nacimiento hasta nuestros días.

Geführte Besichtigung durch die Abteilung für Kulturerbe

Ungewöhnlich, bukolisch, geschichtsträchtig? Lassen Sie sich die Geschichte von Villeneuvette erzählen, einer Tuchfabrik, die im 17. Jahrhundert unter König Ludwig XIV. gegründet wurde und bis 1954 in Betrieb war! Erleben Sie die industrielle Vergangenheit anhand der Überreste der Fabrik und entdecken Sie in den Straßen das Alltagsleben dieser Fabrikstadt von ihrer Entstehung bis heute.

