MARCHE AUX LIVRES DE VILLENEUVETTE Villeneuvette, 16 juillet 2023, Villeneuvette.

Villeneuvette,Hérault

Marché aux livres dans le cadre magnifique de l’ancienne manufacture royale de Villeneuvette. Une dizaine de bouquinistes seront présents avec un grand choix de livres d’occasion, ainsi que quelques auteurs locaux qui viendront présenter leurs ouvrages..

2023-07-16 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-16 17:00:00. .

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie



Book market in the magnificent setting of the former Villeneuvette royal factory. A dozen second-hand booksellers will be on hand with a wide selection of second-hand books, as well as a number of local authors presenting their works.

Mercado del libro en el magnífico marco de la antigua fábrica real de Villeneuvette. Una decena de libreros de segunda mano estarán presentes con una amplia selección de libros, así como varios autores locales que presentarán sus obras.

Büchermarkt in der wunderschönen Umgebung der ehemaligen königlichen Manufaktur von Villeneuvette. Etwa zehn Antiquariate sind mit einer großen Auswahl an gebrauchten Büchern vertreten. Auch einige lokale Autoren stellen ihre Werke vor.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT DU CLERMONTAIS