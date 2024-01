FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS Villeneuvette, dimanche 4 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:00:00

fin : 2024-02-04 17:00:00

Lieu de rdv donné à l’inscription

Une initiation au ménage au naturel : conseils et ingrédients de base, fabrication de produits ménagers respectueux de l’environnement, de votre santé et de votre portefeuille. Prévoyez des petits contenants pour repartir avec des échantillons que vous aurez fabriqués.

Avec Aurore Dreiski.

En partenariat avec la mairie de Villeneuvette

Inscription obligatoire via billetweb.fr/fabriquer-ses-produits-menagers

Participation libre et consciente

Villeneuvette 34800 Hérault Occitanie animation@demainlaterre.fr



