Villeneuve-Tolosane Contes multilingues – Mercredi 15 novembre Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane, 15 novembre 2023, Villeneuve-Tolosane. Contes multilingues – Mercredi 15 novembre Mercredi 15 novembre, 16h30 Villeneuve-Tolosane Cher petit, chère petite, tu vas rencontrer dans nos histoires et nos chansons de curieux mots venus d’ailleurs, rassure-toi et n’aie pas peur : ces mots-là ont voyagé, ils sont ravis d’être invités, alors surtout ne t’en fais pas, amuse-toi à les dire, les écouter ou les chanter… Une invitation dépaysante au voyage ! > De 0 à 6 ans.

> Gratuit, sur inscription.

