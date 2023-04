Fête de la nature – Du 3 au 25 avril Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Fête de la nature – Du 3 au 25 avril Villeneuve-Tolosane, 3 avril 2023, Villeneuve-Tolosane. Fête de la nature – Du 3 au 25 avril 3 – 24 avril Villeneuve-Tolosane Renseignements Placée sous le signe de la biodiversité et plus précisément de la Flore sauvage, la fête de la nature à laquelle nous vous convions cette année aborde le vaste sujet de sa préservation dans toute sa diversité. Ainsi, pratiques, connaissances, expérimentations et partage se déclineront tout au long de ce mois d’avril au travers d’ateliers, d’expositions, de spectacles, de conférences, etc. Enfin, face au défi collectif que nous devons relever pour nous adapter au changement climatique, la municipalité se réjouit des partenariats qui se construisent localement autour de ses projets notamment avec l’émergence de nouvelles associations engagées sur les questions environnementales et l’accompagnement de notre résilience dans tous les gestes du quotidien. Nous comptons sur votre présence pour venir à leur rencontre et (ré)apprendre ensemble à faire alliance avec la nature. Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.villeneuve-tolosane.fr/ad_attachment/Article/Triptic-A4-Fete%20de%20la%20nature-OK.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T09:00:00+02:00 – 2023-04-03T18:00:00+02:00

2023-04-24T09:00:00+02:00 – 2023-04-24T18:00:00+02:00 environnement nature

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Villeneuve-Tolosane Adresse Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane Departement Haute-Garonne Lieu Ville Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane

Fête de la nature – Du 3 au 25 avril Villeneuve-Tolosane 2023-04-03 was last modified: by Fête de la nature – Du 3 au 25 avril Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 3 avril 2023 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane

Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne