Carnaval – Samedi 18 mars Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Villeneuve-Tolosane

Carnaval – Samedi 18 mars Villeneuve-Tolosane, 18 mars 2023, Villeneuve-Tolosane. Carnaval – Samedi 18 mars Samedi 18 mars, 16h00 Villeneuve-Tolosane Renseignements Service Culture Jeunesse Sport et Vie Associative avec les accueils de loisirs, le centre animation jeunesse, les associations et les services de la ville

Place Las Fonsès (en face de l’école Canta Lauseta) Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 31270 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 20 77 10 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 50 12 12 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T16:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

2023-03-18T16:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00 spectacle villeneuve-tolosane

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Villeneuve-Tolosane Autres Lieu Villeneuve-Tolosane Adresse Villeneuve-Tolosane Ville Villeneuve-Tolosane Departement Haute-Garonne Lieu Ville Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane

Carnaval – Samedi 18 mars Villeneuve-Tolosane 2023-03-18 was last modified: by Carnaval – Samedi 18 mars Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane 18 mars 2023 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane

Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne