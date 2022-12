Dialogue avec Niki de Saint-Phalle – Du 7 décembre au 4 mars 2023 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Dialogue avec Niki de Saint-Phalle – Du 7 décembre au 4 mars 2023

Les Abattoirs proposent à la commune de Villeneuve-Tolosane, partenaire historique de l'institution, une exposition d'œuvres en dialogue avec Niki de Saint Phalle

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse développe des expositions à partir de ses collections d'art moderne et contemporain, répondant aux missions fondamentales des Frac qui consistent à soutenir la création et à réduire les disparités géographiques, sociales et culturelles. À l'occasion de la monographie Niki de Saint Phalle sur le site du musée, les Abattoirs propose à la commune de Villeneuve-Tolosane, partenaire historique de l'institution, une exposition d'œuvres en dialogue avec Niki de Saint Phalle. Les années 1980 et 1990. L'art en liberté. L'exposition réunit des artistes qui lui sont contemporains ou proches de ses engagements et préoccupations : Ben, Marie Ducaté, Esther Ferrer, Guerrilla Girls, Philippe Hortala, Jacqueline de Jong, Daniel Spoerri… En partenariat avec les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

