le carnet de voyage à l’aquarelle LE MAJORAT, 26 mars 2022 10:00, Villeneuve-Tolosane. Samedi 26 mars, 10h00, 17h30 Sur place tarif – de 18 ans 20€ adulte 40€ stages.estampadura@laposte.net, 0614164704 mettre sur le papier ce que l’on a envie de garder d’une déambulation À travers une déambulation dans la ville, vous réaliserez un petit carnet de voyage à l’aquarelle. Se laisser porter par des envies de dessins, d’annotations, de croquis, d’impressions, c’est tout cela le carnet de voyage. Cet atelier est une invitation à ouvrir son attention à ce qu’il se passe autour même à deux pas de chez soi, et mettre sur le papier ce que l’on a envie de garder de ce moment. Animatrice : Anaïs BARRACHINA LE MAJORAT 3, boulevard des écoles 31270 Villeneuve-Tolosane 31270 Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne samedi 26 mars – 10h00 à 10h30

