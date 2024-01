Spectacle « Collection » Espace Culturel Jean-Pierre Pincemin Villeneuve-sur-Yonne, mardi 2 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-02 11:00:00

À l’occasion du vernissage de la collection Josef Lagavitch, Mademoiselle Morot, déléguée du « Ministère du patrimoine affectif », vient présenter une collection de coffres à doudou.

Nous découvrirons l’œuvre de toute une vie, la Collection de coffres à doudou de Josef Lagavitch.

Par la Compagnie La Dame du Premier

Tout public.

Durée 1h.

À partir de 8 ans.

Texte Frédérique Moreau De Bellaing

Avec Frédérique Moreau De Bellaing et Sylvain Stawski

Regards extérieurs Alain Fabert, Agnès Larroque et Laure Seguette

Plasticiens Marie Bouchacourt, Bertrand Boulanger, Sophie Deck, Lucile Hoffmann, Julien Lett, Luis Maestro, Récré à 2 (Julia Morlot et Laurence Rossignol), Camille Mugnier, Camille Perreau, Tezzer

Construction décor Julien Lett

Graphisme et Illustration: Lily Grillet ©État sauvage

Administration de production Thomas Desfossé

Attachée à la production et à la diffusion Jennifer Boullier

Attachée à la communication Élie Grebot

Coproduction Espace des Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône avec le soutien du Théâtre de Beaune.

Partenaires Aide à la production de la Drac Bourgogne-Franche Comté, du Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté et de la Ville de Dijon.

Avec le soutien du Théâtre Dijon Bourgogne dans le cadre du plan de soutien aux compagnies régionales, en partenariat avec le réseau Affluences BFC.

Espace Culturel Jean-Pierre Pincemin 25 Rue Carnot

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@leschantiersdutheatre.fr



