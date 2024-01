Repair Café du Sénonais Salle polyvalente Villeneuve-sur-Yonne, dimanche 4 février 2024.

Repair Café du Sénonais Salle polyvalente Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:00:00

fin : 2024-02-04 17:30:00

Le concept de cette association est simple plutôt que de jeter, réparez ! Des bénévoles experts viendront vous donner les conseils, astuces et coups de pouce dont vous avez besoin pour réparer vous même votre vélo ou votre cafetière, recoudre vos pantalons troués, soigner vos plantes et ils iront même jusqu’à sauver les jouets des plus petits, le tout autour d’un café ! La seule règle l’article à réparer doit être transportable à la main

(comprendre qu’il ne faut pas venir avec votre machine à laver sur le dos).

Salle polyvalente 29 Rue Saint-Savinien

Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté repaircafedusenonais@proton.me



L’événement Repair Café du Sénonais Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Sens et Sénonais