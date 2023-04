Marché de Villeneuve-sur-Tarn Villeneuve-sur-Tarn Curvalle Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l'Albigeois Curvalle Catégories d’Évènement: Curvalle

Tarn

Marché de Villeneuve-sur-Tarn Villeneuve-sur-Tarn, 8 janvier 2023, Curvalle Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l'Albigeois Curvalle. Curvalle ,Tarn , Curvalle Marché de Villeneuve-sur-Tarn Place de l’église Villeneuve-sur-Tarn Curvalle Tarn Villeneuve-sur-Tarn Place de l’église

2023-01-08 14:00:00 – 2023-06-25 17:30:00

Villeneuve-sur-Tarn Place de l’église

Curvalle

Tarn Curvalle . Le Mini Marché aura lieu tous les dimanches de 9h à 12h à partir du 11 septembre 2022 jusqu’au 25 juin 2023 en hors saison, sur la place devant l’église. lemarchedevilleneuvesurtarn@gmail.com Villeneuve-sur-Tarn Place de l’église Curvalle

dernière mise à jour : 2023-01-24 par Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l’Albigeois

Détails Catégories d’Évènement: Curvalle, Tarn Autres Lieu Curvalle Adresse Curvalle Tarn Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l'Albigeois Villeneuve-sur-Tarn Place de l'église Ville Curvalle Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l'Albigeois Curvalle Departement Tarn Tarif Lieu Ville Villeneuve-sur-Tarn Place de l'église Curvalle

Curvalle Curvalle Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l'Albigeois Curvalle Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/curvalle office de tourisme vallee du tarn & monts de l'albigeois curvalle/

Marché de Villeneuve-sur-Tarn Villeneuve-sur-Tarn 2023-01-08 was last modified: by Marché de Villeneuve-sur-Tarn Villeneuve-sur-Tarn Curvalle 8 janvier 2023 Curvalle Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l'Albigeois Place de l'église Villeneuve-sur-Tarn Curvalle Tarn Tarn Villeneuve-sur-Tarn Curvalle

Curvalle Office de tourisme Vallée du Tarn & Monts de l'Albigeois Curvalle Tarn