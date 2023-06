Atelier Théâtre de Christine Zavan villeneuve sur lot Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Catherine Zavan propose le spectacle de fin d'année de son atelier théâtre, avec ses huit élèves, sur le thème de la comédie!

Samedi 24 juin, 20h30
Spectacle Villeneuve sur lot
Au théâtre des treize vents
243 avenue du général de Gaulle
47300 Villeneuve sur lot

Viva la Comédia!
Les samedi 24 Juin à 20h30 et le dimanche 25 Juin à 15h
Réservation au 06 59 30 17 39
Participation aux frais 10€

