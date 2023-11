Buenos Aires Desire Tango Argentina THEATRE GEORGES LEYGUES, 24 novembre 2023, VILLENEUVE SUR LOT.

Buenos Aires Desire Tango Argentina THEATRE GEORGES LEYGUES. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 35.5 à 40.5 euros.

THEATRE ARMANDE BEJART (L1-R-20-005927 / L3-R-20-012488) PRESENTE : ce spectacle. Tout public 2 heuresAvec entracte Une célébration passionnée du tango argentin !Tango Argentina c’est tout l’esprit de l’Argentine. Cette compagnie est devenue l’une des plus connues et authentiques du tango argentin. Parfois ludiques, dramatiques, toujours sensuels, les danseurs rapides et furieux sont devenus une référence culturelle qui se produit dans le monde entier. Un spectacle qui nous invite à un voyage dans ce pays sud-américain à travers la danse et la musique passionnante qu’il incarne. Non accessible Personnes à Mobilité Réduite Informations d’accès : Métro 13, Ligne J & L, bus 175, bus 165, bus 238, accès parking mairie Tango Company Argentina

THEATRE GEORGES LEYGUES VILLENEUVE SUR LOT BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE Lot-et-Garonne

35.5

EUR35.5.

