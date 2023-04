Concert – « Ours, Pierre et Alain Souchon » 2 Boulevard de la République, 9 juin 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Un spectacle « à la carte » concocté spécialement pour le public villeneuvois. Nous vous proposons de participer à une réunion de famille et en musique, avec Alain Souchon et ses fils, Ours et Pierre. Ce concert inédit apportera un point final à la saison 2022-2023.

Tout public.

Durée : 1h30.

2 Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



An « à la carte » show specially concocted for the villeneuvois public. We invite you to participate in a family reunion and in music, with Alain Souchon and his sons, Ours and Pierre. This unique concert will bring the 2022-2023 season to a close.

All audiences.

Duration: 1h30

Un espectáculo « a la carta » especialmente concebido para el público villeneuvois. Le invitamos a una reunión familiar con Alain Souchon y sus hijos, Ours y Pierre. Este concierto único pondrá fin a la temporada 2022-2023.

Todos los públicos.

Duración: 1h30

Eine Show « à la carte », die speziell für das Publikum in Villeneuve zusammengestellt wurde. Wir schlagen Ihnen vor, an einem musikalischen Familientreffen mit Alain Souchon und seinen Söhnen, Ours und Pierre, teilzunehmen. Dieses neuartige Konzert wird den Schlusspunkt der Saison 2022-2023 setzen.

Für alle Zuschauer zugänglich.

Dauer: 1.30 Uhr

