Danse – « Steps on Strings » 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Danse – « Steps on Strings » 2 Boulevard de la République, 26 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot. Un dialogue finement articulé entre musiciens classiques et danseurs Hip-Hop.

Tout public

Durée : 1h.

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 20:30:00. EUR.

2 Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A finely articulated dialogue between classical musicians and hip-hop dancers.

All audiences

Duration : 1 hour Un diálogo finamente articulado entre músicos clásicos y bailarines de hip-hop.

Todos los públicos

Duración: 1 hora Ein fein artikulierter Dialog zwischen klassischen Musikern und Hip-Hop-Tänzern.

Für alle Altersgruppen

Dauer: 1 Std Mise à jour le 2023-01-05 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu 2 Boulevard de la République Adresse 2 Boulevard de la République Ville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-lot/

Danse – « Steps on Strings » 2 Boulevard de la République 2023-05-26 was last modified: by Danse – « Steps on Strings » 2 Boulevard de la République 2 Boulevard de la République 26 mai 2023 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne