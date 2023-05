Soirée jeux et pizzas 3 Rue de la Convention, 19 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Venez passer une soirée conviviale avec nous ! On s’occupe des pizzas et la boutique guyajeux apportent les jeux et les explique.

Réservation conseillée..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 21:30:00. EUR.

3 Rue de la Convention Café cantine

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a convivial evening with us! We’ll take care of the pizzas and the guyajeux store will bring the games and explain them.

Reservation recommended.

¡Ven a pasar una velada de convivencia con nosotros! Nosotros nos encargaremos de las pizzas y la tienda de guyajeux traerá los juegos y los explicará.

Se recomienda reservar.

Verbringen Sie einen geselligen Abend mit uns! Wir kümmern uns um die Pizzen und die Boutique guyajeux bringt die Spiele und erklärt sie.

Eine Reservierung wird empfohlen.

