Showroom des Métiers – Ma santé en poche 7 Rue de Casseneuil, 17 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Rencontre-échanges avec les professionnels de l’entreprise UPSA pour découvrir leurs métiers dans la production, la qualité, la maintenance et la logistique..

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 . EUR.

7 Rue de Casseneuil ERIP Villeneuvois

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meeting and exchange with the professionals of the UPSA company to discover their jobs in production, quality, maintenance and logistics.

Encuentro e intercambio con profesionales de la empresa UPSA para descubrir sus puestos de trabajo en producción, calidad, mantenimiento y logística.

Treffen und Austausch mit Fachleuten des Unternehmens UPSA, um ihre Berufe in den Bereichen Produktion, Qualität, Wartung und Logistik kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47