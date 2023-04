Conférence « Le peuplement des îles du Pacifique et géants de pierre de l’île de Pâques » par Michel Datcharry 23 Rue Étienne Marcel, 16 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Le peuplement par l’Homme des îles du Pacifique fut par son ampleur un exploit de colonisation et une aventure maritime unique dans l’Histoire de l’Humanité..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 16:30:00. EUR.

23 Rue Étienne Marcel Centre culturel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The settlement by Man of the Pacific Islands was by its magnitude an exploit of colonization and a unique maritime adventure in the History of Humanity.

El asentamiento humano en las islas del Pacífico fue una hazaña de colonización masiva y una aventura marítima única en la historia de la humanidad.

Die Besiedlung der Pazifikinseln durch den Menschen war in ihrem Ausmaß eine koloniale Leistung und ein Seefahrtsabenteuer, das in der Geschichte der Menschheit einzigartig ist.

