Rencontre avec Nicolas LE FLAHEC 44 Rue des Girondins, 13 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Rencontre avec Nicolas LE FLAHEC, en partenariat avec la bibliothèque de Pujols.

Rencontre autour des entretiens de Manchettes publiés aux éditions de la Table Ronde..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

44 Rue des Girondins Librairie Livresse

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meeting with Nicolas LE FLAHEC, in partnership with the library of Pujols.

Meeting around the interviews of Manchettes published by the Table Ronde.

Encuentro con Nicolas LE FLAHEC, en colaboración con la biblioteca de Pujols.

Encuentro en torno a las entrevistas de Manchettes publicadas por La Table Ronde.

Treffen mit Nicolas LE FLAHEC, in Zusammenarbeit mit der Bibliothek von Pujols.

Treffen zu den Interviews von Manchettes, die im Verlag La Table Ronde veröffentlicht wurden.

