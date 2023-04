Stage Kcepied avec Fabien Ruiz, Eric Scialo et Misskiclak 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Stage Kcepied avec Fabien Ruiz, Eric Scialo et Misskiclak 23 Rue Étienne Marcel, 13 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot. Stage de claquettes américaines et percussions corporelles avec Fabien Ruiz, Eric Scialo et Misskiclak.

Sur inscription..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00. EUR.

23 Rue Étienne Marcel Centre culturel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



American tap and body percussion workshop with Fabien Ruiz, Eric Scialo and Misskiclak.

On registration. Taller de claqué americano y percusión corporal con Fabien Ruiz, Eric Scialo y Misskiclak.

Inscripción previa. Workshop für amerikanischen Stepptanz und Bodypercussion mit Fabien Ruiz, Eric Scialo und Misskiclak.

Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-04-19 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu 23 Rue Étienne Marcel Adresse 23 Rue Étienne Marcel Centre culturel Ville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot

23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-lot/

Stage Kcepied avec Fabien Ruiz, Eric Scialo et Misskiclak 23 Rue Étienne Marcel 2023-05-13 was last modified: by Stage Kcepied avec Fabien Ruiz, Eric Scialo et Misskiclak 23 Rue Étienne Marcel 23 Rue Étienne Marcel 13 mai 2023 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne