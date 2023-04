Conférence « Les réserves naturelles de France » par Joëlle Riss 23 Rue Étienne Marcel, 9 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Quelques sites constituent près de chez nous une réserve naturelle. Il en existe au total 357 en métropole et outre-mer..

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-09 16:30:00. EUR.

23 Rue Étienne Marcel Centre culturel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A few sites constitute a nature reserve near us. There are a total of 357 in France and overseas.

Algunos lugares cercanos a nosotros constituyen una reserva natural. En total hay 357 en Francia continental y en ultramar.

Einige Standorte bilden in unserer Nähe ein Naturschutzgebiet. Insgesamt gibt es 357 davon im französischen Mutterland und in Übersee.

