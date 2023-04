Rencontre avec Danièle Hoursiangou 44 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Rencontre avec Danièle Hoursiangou 44 Rue des Girondins, 6 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot. Animée par Frédéric Fijac.

Venez à la rencontre de Danièle Hoursiangou écrivain du livre La Murena Atendra..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

44 Rue des Girondins Librairie Livresse

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Animated by Frédéric Fijac.

Come and meet Daniele Hoursiangou, writer of the book La Murena Atendra. Organizado por Frédéric Fijac.

Venga a conocer a Danièle Hoursiangou, escritora del libro La Murena Atendra. Moderiert von Frédéric Fijac.

Treffen Sie Danièle Hoursiangou, Autorin des Buches La Murena Atendra. Mise à jour le 2023-04-11 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu 44 Rue des Girondins Adresse 44 Rue des Girondins Librairie Livresse Ville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville 44 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot

44 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-lot/

Rencontre avec Danièle Hoursiangou 44 Rue des Girondins 2023-05-06 was last modified: by Rencontre avec Danièle Hoursiangou 44 Rue des Girondins 44 Rue des Girondins 6 mai 2023 44 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne