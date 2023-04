Concert – Roxane Arnal 23 Rue Étienne Marcel, 6 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Venez passer une soirée chaleureuse sous le signe de la douceur, de la beauté et du talent.

Tout public.

Durée : 1h30.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

23 Rue Étienne Marcel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a warm evening under the sign of sweetness, beauty and talent.

All audiences.

Duration : 1h30

Venga a pasar una cálida velada bajo el signo de la dulzura, la belleza y el talento.

Todos los públicos.

Duración: 1h30

Verbringen Sie einen herzlichen Abend im Zeichen von Sanftheit, Schönheit und Talent.

Für alle Altersgruppen geeignet.

Dauer: 1,5 Stunden

