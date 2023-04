Spectacle famille – « Le fabuleux voyage de la fée Mélodie » 23 Rue Étienne Marcel, 4 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Poésie et féerie, un voyage interactif et musical, mêlant théâtre, chanson, ombres et illusions.

A partir de 3 ans, jeune public.

Durée : 45min.

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 . EUR.

23 Rue Étienne Marcel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Poetry and enchantment, an interactive and musical journey, mixing theater, song, shadows and illusions.

From 3 years old, young audience.

Duration : 45min

Poesía y encanto, un viaje interactivo y musical, mezcla de teatro, canciones, sombras e ilusiones.

A partir de 3 años, público infantil.

Duración: 45 minutos

Poesie und Zauberei, eine interaktive und musikalische Reise, die Theater, Gesang, Schatten und Illusionen miteinander verbindet.

Ab 3 Jahren, junges Publikum.

Dauer: 45min

