CAP Métiers Tour 7 Rue de Casseneuil, 3 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Coup de projecteur sur le secteur médicament et industrie de la santé.

Animation Casque de réalité virtuelle : Découvrez les métiers en 360°..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 . EUR.

7 Rue de Casseneuil ERIP Villeneuvois

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Spotlight on the drug sector and health industry.

Virtual reality helmet animation: Discover the professions in 360°.

Enfoque sobre el sector de la medicina y la industria sanitaria.

Animación con casco de realidad virtual: descubra las profesiones en 360°.

Einblicke in den Arzneimittelsektor und die Gesundheitsindustrie.

Animation Virtual-Reality-Helm: Entdecken Sie die Berufe in 360°.

