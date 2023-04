Conférence « La 1ère duchesse d’Aiguillon » par Alain Paraillous 23 Rue Étienne Marcel, 2 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

D’une grande beauté, veuve quelque mois après son mariage, personnalité influente du TOUT-PARIS. Elle fut la nièce préférée de RICHELIEU qui en fit la 1ère duchesse d’Aiguillon et son héritière..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 16:30:00. EUR.

23 Rue Étienne Marcel Centre culturel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Of great beauty, widow a few months after her marriage, influential personality of the TOUT-PARIS. She was the favorite niece of RICHELIEU who made her the first Duchess of Aiguillon and his heir.

Una gran belleza, viuda pocos meses después de su matrimonio, figura influyente en los TOUT-PARIS. Sobrina predilecta de RICHELIEU, que la nombró primera duquesa de Aiguillon y su heredera.

Von großer Schönheit, einige Monate nach ihrer Hochzeit verwitwet, einflussreiche Persönlichkeit des TOUT-PARIS. Sie war die Lieblingsnichte von RICHELIEU, der sie zur ersten Herzogin von Aiguillon und seiner Erbin machte.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47