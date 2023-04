Tournoi National 6 – Billard « Blackball » Avenue de Fumel, 28 avril 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Plus de 350 joueurs de billard « Blackball » de toute la France s’affronteront à l’occasion du Tournoi National de Villeneuve-sur-Lot..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-30 19:00:00. EUR.

Avenue de Fumel Parc des expositions

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



More than 350 blackball players from all over France will compete in the National Tournament of Villeneuve-sur-Lot.

Más de 350 jugadores de blackball de toda Francia competirán en el Torneo Nacional de Villeneuve-sur-Lot.

Mehr als 350 Spieler des Billardspiels « Blackball » aus ganz Frankreich werden beim Nationalen Turnier in Villeneuve-sur-Lot gegeneinander antreten.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47