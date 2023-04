Le cercle de Whitechapel 2 Boulevard de la République, 25 avril 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Mélange d’Agatha Christie et des Experts.

Une enquête tragi-comique à découvrir en famille. Venez revivre l’énigme autour de la recherche du célèbre criminel, Jack l’éventreur.

A partir de 12 ans.

Durée : 1h45.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . EUR.

2 Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A mixture of Agatha Christie and CSI.

A tragic-comic investigation to discover with your family. Come and relive the enigma surrounding the search for the famous criminal, Jack the Ripper.

From 12 years old.

Duration: 1 hour and 45 minutes

Una mezcla de Agatha Christie y CSI.

Una investigación tragicómica para descubrir con toda la familia. Venga a revivir el enigma que rodea la búsqueda del famoso criminal Jack el Destripador.

A partir de 12 años.

Duración: 1 hora 45 minutos

Eine Mischung aus Agatha Christie und CSI.

Eine tragikomische Untersuchung, die Sie mit Ihrer Familie entdecken können. Erleben Sie das Rätsel um die Suche nach dem berühmten Verbrecher Jack the Ripper.

Ab 12 Jahren.

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten

Mise à jour le 2023-01-04 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47