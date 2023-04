Opération silhouettes 52 Rue des Girondins, 18 avril 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Dessins entremêlés, peinturlurés sur grandes feuilles de papier.

Avec la compagnie Chuchoconto, à partir de 4 ans..

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 17:00:00. EUR.

52 Rue des Girondins La Cabane

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Interwoven drawings, painted on large sheets of paper.

With the company Chuchoconto, from 4 years old.

Dibujos entrelazados, pintados sobre grandes hojas de papel.

Con la compañía Chuchoconto, desde los 4 años.

Verschlungene, bemalte Zeichnungen auf großen Papierbögen.

Mit der Kompanie Chuchoconto, ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-03-28 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47