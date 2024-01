Concert Voix du Sud – Martin Luminet Centre culturel Villeneuve-sur-Lot, jeudi 21 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Habité par le refus des faux-semblants, cru parfois, cash souvent, Martin Luminet fait planer la lucidité couperet de son Spoken Word impavide et mélodique : une électro cinématographique et cinglante, un télescopage entre le Biolay et la noirceur viciée d’Odezenne.

Durée : 1h20

EUR.

Centre culturel 23 Rue Étienne Marcel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



