Concert VilleneuVoix : Osez Bashung Centre culturel J.-R. Leygues Villeneuve-sur-Lot, mercredi 21 février 2024.

Concert VilleneuVoix : Osez Bashung Centre culturel J.-R. Leygues Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 18:30:00

fin : 2024-02-21

Cinq musiciens (batterie, clavier, guitare, basse et chant) rendent hommage à Alain Bashung, artiste à part, et à son oeuvre musicale sublime aux textes très riches, avec un spectacle comprenant des réarrangements de titre plus ou moins connus.

Cinq musiciens (batterie, clavier, guitare, basse et chant) rendent hommage à Alain Bashung, artiste à part, et à son oeuvre musicale sublime aux textes très riches, avec un spectacle comprenant des réarrangements de titre plus ou moins connus.

EUR.

Centre culturel J.-R. Leygues 23 Rue Étienne Marcel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Concert VilleneuVoix : Osez Bashung Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-01-16 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47