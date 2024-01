Table ronde Ecole et Handicap Villeneuve-sur-Lot, samedi 27 janvier 2024.

Table ronde Ecole et Handicap Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:00:00

fin : 2024-01-27 19:00:00

Table ronde « École et Handicap » proposée par le collectif parents mobilisés

Et si on parlait ensemble des conditions d’accueil des enfants en situation de handicap à l’école…

Échanger pour changer ensemble

Ouvert à tous

THEATRE DES TREIZE VENTS

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine parentsmobilises47@outlook.com



