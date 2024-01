Journées de l’Orientation Campus Villeneuve-sur-Lot, vendredi 26 janvier 2024.

Journées de l’Orientation Campus Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 10:00:00

fin : 2024-01-26 16:00:00

Deux journées pour découvrir et s’informer sur l’offre de formation supérieur et professionnelle du territoire équivalence BAC, BTS, DEUST, Titre professionnels, Licence, Master, etc.

Ouvert à tous

Deux journées pour découvrir et s’informer sur l’offre de formation supérieur et professionnelle du territoire équivalence BAC, BTS, DEUST, Titre professionnels, License, Master, etc.

Ouvert à tous

EUR.

Campus 1 Rue Jeanne d’Arc

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Journées de l’Orientation Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-01-22 par OT du Grand Villeneuvois CDT47