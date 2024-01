Concert VilleneuVoix : Anne Centre culturel J.-R. Leygues Villeneuve-sur-Lot, vendredi 19 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Auteure-compositrice-interprète, influencée par les chanteuses folk telles que Joan Baez, Alela Diane, The bee good Tanyas, Lahsa de Sela, mais aussi par Emily Loiseau et Pomme, Anne écrit des chansons intimistes.

EUR.

Centre culturel J.-R. Leygues 23 Rue Étienne Marcel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



