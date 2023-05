Apéro Hey les filles ! 3 place de la gare, 3 mai 2023, .

Accordez vous une pause.. Retrouvez vous entre filles !

L’occasion de rencontrer de manière informelle une sophrologue, pour échanger et comprendre les bienfaits de la sophrologie ou juste de passer un moment convivial entre copines :).

2023-05-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-03 20:00:00. .

3 place de la gare L’autre gare

Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Give yourself a break… Get together with your girlfriends!

The opportunity to meet informally a sophrologist, to exchange and understand the benefits of sophrology or just to spend a friendly moment with friends :)

Tómate un descanso… ¡Reúnase con sus amigas!

La oportunidad de reunirse informalmente con una sofróloga, para intercambiar y comprender los beneficios de la sofrología o simplemente para pasar un momento amistoso con amigas :)

Gönnen Sie sich eine Pause! Treffen Sie sich unter Frauen!

Die Gelegenheit, eine Sophrologin informell zu treffen, sich auszutauschen und die Vorteile der Sophrologie zu verstehen oder einfach nur einen geselligen Moment unter Freundinnen zu verbringen :)

