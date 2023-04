1 an de l’Autre Gare : théâtre, concert, repas de producteurs 3 place de la gare, 29 avril 2023, Villeneuve-sur-Allier.

A 19h00 : Nous recevons la Compagnie Es Spes avec leur spectacle d’improvisation les « Mondes de demain »

A 21h00 : Nous recevons la chanteuse-guitariste Julijeane Etienne accompagnée d’un accordéoniste (Jules, du groupe #TRAD’).

2023-04-29 à 18:30:00 ; fin : 2023-04-29 00:00:00. EUR.

3 place de la gare L’autre gare

Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



At 7:00 pm : We receive the Es Spes Company with their improvisation show « Mondes de demain » (Worlds of tomorrow)

At 9:00 pm : We receive the singer-guitarist Julijeane Etienne accompanied by an accordionist (Jules, from the group #TRAD’)

A las 19:00 h: Recibimos a la compañía Es Spes con su espectáculo de improvisación « Mondes de demain » (Mundos de mañana)

A las 21:00 h : Recibimos a la cantante y guitarrista Julijeane Etienne acompañada de un acordeonista (Jules, del grupo #TRAD’)

Um 19.00 Uhr: Wir empfangen die Compagnie Es Spes mit ihrer Improvisationsshow die « Mondes de demain »

Um 21.00 Uhr: Wir empfangen die Sängerin und Gitarristin Julijeane Etienne, begleitet von einem Akkordeonspieler (Jules, von der Gruppe #TRAD’)

Mise à jour le 2023-04-13 par Office du tourisme de Moulins & sa région