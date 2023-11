LA NUIT DE LA TRUFFE Villeneuve-Minervois, 10 février 2024, Villeneuve-Minervois.

Villeneuve-Minervois,Aude

Les amateurs de repas truffés ont rendez-vous ce samedi soir pour un rendez-vous gastronomique d’exception, élaboré par le chef invité, et qui vient clôturer la saison des marchés de la truffe à Villeneuve-Minervois.

Pour l’occasion, la confrérie de Los Trufaïres effectuera une sortie et procèdera à plusieurs intronisations.

Soirée sur réservation uniquement.

La culture et la récolte de la truffe sont devenues une réalité dans l’Aude.

500 Audois sont maintenant rassemblés en association pour faire partager leur passion du diamant noir..

2024-02-10 20:00:00 fin : 2024-02-10 . EUR.

Villeneuve-Minervois 11160 Aude Occitanie



This Saturday evening, lovers of truffle-flavored meals will be treated to an exceptional gastronomic rendezvous, prepared by the guest chef, to round off the truffle market season in Villeneuve-Minervois.

To mark the occasion, the Los Trufaïres brotherhood will be making an outing and performing several inductions.

Evenings by reservation only.

Growing and harvesting truffles has become a reality in the Aude region.

500 Aude residents have now formed an association to share their passion for the black diamond.

Este sábado por la noche, los amantes de las comidas con sabor a trufa podrán disfrutar de un evento gastronómico excepcional, preparado por el chef invitado, como colofón a la temporada del mercado de la trufa en Villeneuve-Minervois.

Para la ocasión, la cofradía de Los Trufaïres hará una salida y realizará varias inducciones.

Las veladas deben reservarse con antelación.

Cultivar y recolectar trufas se ha convertido en una realidad en el Aude.

500 vecinos del Aude se han asociado para compartir su pasión por el diamante negro.

Liebhaber von Trüffelgerichten können sich am Samstagabend auf ein außergewöhnliches gastronomisches Treffen freuen, das von einem Gastkoch zubereitet wird und die Saison der Trüffelmärkte in Villeneuve-Minervois abschließt.

Zu diesem Anlass wird die Bruderschaft Los Trufaïres einen Ausflug machen und mehrere Inthronisierungen vornehmen.

Für den Abend ist nur eine Reservierung erforderlich.

Der Anbau und die Ernte von Trüffeln sind im Departement Aude zu einer festen Größe geworden.

500 Audois haben sich nun in einem Verein zusammengeschlossen, um ihre Leidenschaft für den schwarzen Diamanten zu teilen.

