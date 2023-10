MARCHÉ AUX TRUFFES ET PRODUITS DU TERROIR Villeneuve-Minervois, 20 janvier 2024, Villeneuve-Minervois.

Villeneuve-Minervois,Aude

Matinée placée sous le signe des produits du terroir, pilotée par Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes, dans le Jardin de la Truffière, sous la cour de l’école, ou au complexe Vitalis-Cros en cas de mauvais temps.

Au programme :

Dès 9h30 : Accueil des trufficulteurs par la Confrérie. Contrôle et tri des truffes. Ouverture du marché aux produits du terroir. Stand de la Confrérie avec produits truffés. Buvette gourmande et truffée de la Confrérie.

À partir de 10h30 : Atelier cuisine « Alliance mets et truffes ».

11h : Ouverture du marché aux truffes par le traditionnel coup de fusil.

11 h : Ouverture de la vente des truffes, au fil de la matinée jusqu’à 12h30. Toutes les truffes mises en vente sont triées et contrôlées.

Vers 12h : Omelette géante truffée (réservation le jour du marché, avant 11h, à la buvette).

Produits truffés au stand de la confrérie

A savoir : La culture et la récolte de la truffe sont devenues une réalité dans l’Aude. 500 Audois sont maintenant rassemblés en association pour faire partager leur passion du diamant noir.

Visitez la maison de la truffe d’Occitanie pour seulement 1€ lors des jours de marché de Villeneuve-Minervois !

Ouverte en non stop de 9h à 15h.

2024-01-20 09:30:00 fin : 2024-01-20 13:00:00. .

Villeneuve-Minervois 11160 Aude Occitanie



A morning of local produce, led by Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes, in the Jardin de la Truffière, under the school playground, or at the Vitalis-Cros complex in case of bad weather.

Program:

From 9:30 am: Reception of truffle growers by the Confrérie. Inspection and sorting of truffles. Opening of the local produce market. Confrérie stand with truffle products. Confrérie gourmet and truffle refreshment bar.

From 10:30 am: « Food and Truffle Alliance » cooking workshop.

11am: Opening of the truffle market with the traditional shotgun blast.

11am: Truffle sales open throughout the morning until 12:30pm. All truffles on sale are sorted and inspected.

Around 12 noon: Giant truffle omelette (book before 11 a.m. on market day at the refreshment stand).

Truffle products at the Brotherhood stand

Worth knowing: Growing and harvesting truffles has become a reality in the Aude. 500 Aude residents have now formed an association to share their passion for the black diamond.

Visit the Maison de la Truffe d’Occitanie for just 1? on market days in Villeneuve-Minervois!

Open non-stop from 9 a.m. to 3 p.m

Una mañana de productos locales, animada por Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes, en el Jardin de la Truffière, en el recinto escolar, o en el complejo Vitalis-Cros en caso de mal tiempo.

Programa:

A partir de las 9h30: Recepción de los truficultores por la Cofradía. Inspección y clasificación de las trufas. Apertura del mercado de productos locales. Stand de la Cofradía con productos trufados. Refrescos gastronómicos y trufados de la Cofradía.

A partir de las 10.30 h: Taller de cocina « Maridaje de trufas y alimentos ».

11h: Apertura del mercado de la trufa con el tradicional disparo de escopeta.

11h: Venta de trufas abierta durante toda la mañana hasta las 12h30. Todas las trufas a la venta son clasificadas y controladas.

Hacia las 12:00 h: Tortilla gigante de trufas (reservar antes de las 11:00 h el día del mercado en el puesto de avituallamiento).

Productos trufados en el puesto de la Cofradía

Vale la pena saberlo: El cultivo y la recolección de trufas se han convertido en una realidad en el Aude. 500 vecinos del Aude se han asociado para compartir su pasión por el diamante negro.

Visite la Maison de la Truffe d’Occitanie por sólo 1? los días de mercado en Villeneuve-Minervois

Abierto ininterrumpidamente de 9:00 a 15:00

Matinée im Zeichen der regionalen Produkte, gesteuert von Los Trufaïres de Vilanova de Menerbes, im Jardin de la Truffière, unter dem Schulhof oder bei schlechtem Wetter im Vitalis-Cros-Komplex.

Auf dem Programm stehen:

Ab 9.30 Uhr: Empfang der Trüffelzüchter durch die Bruderschaft. Kontrolle und Sortierung der Trüffel. Eröffnung des Marktes mit regionalen Produkten. Stand der Confrérie mit Trüffelprodukten. Gourmet- und Trüffelgetränke der Confrérie.

Ab 10.30 Uhr: Kochworkshop « Alliance mets et truffes ».

11 Uhr: Eröffnung des Trüffelmarkts mit dem traditionellen Gewehrschuss.

11 Uhr: Beginn des Trüffelverkaufs, im Laufe des Vormittags bis 12.30 Uhr. Alle zum Verkauf angebotenen Trüffel werden sortiert und kontrolliert.

Gegen 12 Uhr: Getrüffeltes Riesen-Omelette (Reservierung am Markttag vor 11 Uhr in der Buvette).

Trüffelprodukte am Stand der Bruderschaft

Zu wissen: Der Anbau und die Ernte von Trüffeln sind im Departement Aude zu einer festen Größe geworden. 500 Audois haben sich nun in einem Verband zusammengeschlossen, um ihre Leidenschaft für den schwarzen Diamanten zu teilen.

Besuchen Sie an den Markttagen in Villeneuve-Minervois das Haus der okzitanischen Trüffel für nur 1 ?

Nonstop von 9 bis 15 Uhr geöffnet

Mise à jour le 2023-08-16 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme