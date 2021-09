Villeneuve-Loubet Maioun dei Granouie Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Villeneuve Loubet d’hier à aujourd’hui Maioun dei Granouie Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Villeneuve Loubet d’hier à aujourd’hui Maioun dei Granouie, 18 septembre 2021, Villeneuve-Loubet. Villeneuve Loubet d’hier à aujourd’hui

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maioun dei Granouie

De l’écolier à l’agriculteur, l’association Lei Granouie vous fait découvrir le mode de vie des Villeneuvois du siècle dernier au travers de photos, d’objet, de récits et de témoignages.

Passe sanitaire obligatoire

Découvrez, au travers d’une rétrospective de photo, l’histoire de Villeneuve Loubet Maioun dei Granouie 22 Ch. du Pas de Bonne Heure 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Maioun dei Granouie Adresse 22 Ch. du Pas de Bonne Heure 06270 Villeneuve-Loubet Ville Villeneuve-Loubet lieuville Maioun dei Granouie Villeneuve-Loubet