Papilles du Monde 2023

Papilles du Monde 2023
Samedi 25 novembre, 14h00
Villeneuve-les-Salines
Gratuit sans inscription
PAPILLES DU MONDE 2023

Avenir En Héritage organise la 12ème édition des Papilles du Monde qui aura lieu le samedi 25 novembre de 14h à 18h à Villeneuve-les-Salines Organisées dans le cadre du Festival des Solidarités, Les Papilles du monde sont l’occasion de découvrir le monde à travers la rencontre avec ressortissants internationaux rochelais ou non, avec des « escales culinaires » ponctuées d’échanges, de partages, de danses, de musiques, de jeux…Tout cela dans une ambiance conviviale, festive et gourmande ! À noter, cerise sur le gâteau : c’est GRATUIT ! Cette année sur le stand d’Avenir En Héritage : venez découvrir des informations sur les différents dispositifs de mobilité internationale et notamment le volontariat ou discutez avec le Centre Europe Direct des Charentes ou le Mouvement Européen de Charente Maritime. Et n’hésitez pas à vous renseignez sur les stands de chaque pays. Portugal

Côte d’Ivoire

Indonésie

Norvège/Bosnie

Mexique

Togo

Algérie

Pologne

Coree du Sud

Chine

Iran

Azerbaïdjan

Allemagne

Europe : Mouvement Européen 17 et Centre Europe Direct des Charentes

France (pour nos amis du monde) : Avenir En Héritage

Partir : Avenir En Héritage
Villeneuve-les-Salines
La Rochelle 17000
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

