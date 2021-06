Resto’concert OCA NOVA TRIO Fête de la musique Restaurant La Chapelle, 21 juin 2021 19:30-21 juin 2021 23:30, Villeneuve-lès-Maguelone.

Lundi 21 juin, 19h30 Concert inclus dans formule Resto’concert (34€ entrée – plat – dessert) http://www.restaurantlachapelle.fr/agenda

Dîner-concert en plein air

Samba- bossas-novas – MPB (Musica Popular Do Brasil)

Restaurant La Chapelle – Villeneuve-lès-Maguelone

Le trio vous fera partager avec passion la richesse immense de ce grand pays de musique qu’est le Brésil. Un voyage à travers un continent au son des guitares, basses, cavaquinho, chants et percussions. Venez fêtez la musique et l’arrivée de cet été tant attendu avec nous, sous les couleurs du Brésil !

Les RESTO’CONCERTS c’est tout l’été au restaurant La Chapelle à Villeneuve-lès-Maguelone, une programmation riche et variée de spectacles et de concerts en plein air.

L’équipe de la Chapelle vous accueille dans son grand patio planté de palmiers et d’oliviers pour une soirée musicale et gourmande sous les étoiles. Venez déguster grillades au feu de bois, poissons et spécialités méditerranéennes préparées devant vous par le chef depuis sa cuisine d’été.

Retrouvez toute la programmation des Resto’concerts 2021 sur notre site web : https://bit.ly/3gmRfOV

TARIFS :

Concert inclus dans formule Resto’concert (34€ entrée – plat – dessert)

RESERVATIONS :

Sur notre site : https://bit.ly/35nz3OR

OU

par téléphone: 04 67 07 95 80

Restaurant La Chapelle 110 rue des anémones 34750 villeneuve-les-maguelone 34750 Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

lundi 21 juin – 19h30 à 23h30