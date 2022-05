La Galerie éphémère #9 Les Salines à Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

La Galerie éphémère #9 Les Salines à Villeneuve-lès-Maguelone, 1 février 2021 09:00, Villeneuve-lès-Maguelone. 1 – 4 février 2021 Sur place En ligne. Résidence à suivre jusqu’au 4 février inclus puis publication d’interviews, lives… et de la visite interactive (Galerie intégralement filmée) qui sera disponible mi février. http://www.lagalerieephemere.net Un événement Art&Nature pour célébrer la Journée Mondiale des Zones Humides Résidence de 10 artistes 100 % régionaux qui investissent l’ancienne maison des sauniers s du site naturel protégé des Salines à Villeneuve-lèes-Maguelone (Hérault).

Cette année pas d’accueil du public mais nous n’abandonnons pas, au contraire ! Nous proposons une Galerie éphémère numérique : visite interactive de la Galerie, interviews d’artistes et d’acteurs de la protection de la Nature, work in progress de la résidence, invités et autres surprises… Les Salines à Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Villeneuve-lès-Maguelone Hérault lundi 1er février 2021 – 09h00 à 20h00

mardi 2 février 2021 – 09h00 à 20h00

mercredi 3 février 2021 – 09h00 à 20h00

jeudi 4 février 2021 – 09h00 à 20h00

