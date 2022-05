Galerie Ephemère #8 Les Salines à Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Exposition Art et Nature pour célébrer la Journée Mondiale des Zones Humides

Une vingtaine d'artistes investiront l'ancienne maison des sauniers du site natuirel protégé des Salines à Villeneuve-lès-Maguelone, dans l'Hérault. Ils nous livreront leur perception de la nature et des zones humides exceptionnelles de notre littoral.

C'est l'histoire d'un site atypique : depuis l'exploitation de sel jusqu'à l'exposition de graffeurs… dans un environnement absolument unique, celui des étangs palavasiens, site d'importance européénne (Natura 2000) et internationale (Ramsar).

Nous attendons comme chaque année plusieurs milliers de visiteurs le temps du week-end et du week-end seulement… donc préférez une visite le matin pour éviter les files d'attente.

Il y sera question d'arts actuels (graff, photo, illustration, musique…) mais aussi de nature et de gestion collective et durable de cette richesse exceptionnelle et fragile aux portes de Sète et Montpellier.

Puis la maison des sauniers se refermera… jusqu'à l'année prochaine. Le site naturel protégé des Salines restera, lui, toujours 7/7j ouvert à tous !

Evénément porté par le Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon, en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, Sète Agglopôle Méditerranée, la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, le CPIE Bassin de Thau, avec la collboration du Syble et sur un site propriété du Conservatoire du Littoral. Evénement soutenu par la Région Occitanie et le Département de l'Hérault.

Galerie Ephemère #8
Les Salines à Villeneuve-lès-Maguelone
31 janvier – 2 février 2020
Entrée libre

vendredi 31 janvier 2020 – 14h00 à 18h00
samedi 1er février 2020 – 09h00 à 18h00
dimanche 2 février 2020 – 09h00 à 18h00

