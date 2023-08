LA CHAPELLE FAIT SON CIRQUE Villeneuve-lès-Maguelone, 31 août 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Chaque été, le Cabaret Cirque vient clôturer la saison avec une soirée féérique qui attire chaque année un public plus nombreux.

Pour sa 2nd année consécutive, et forte de sa 1ère expérience le Cabaret Cirque continue de prendre ses quartier au Prat du Castel, aux abords des salins de Villeneuve..

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . EUR.

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



Every summer, the Cabaret Cirque brings the season to a close with a magical evening that attracts bigger crowds every year.

For its 2nd consecutive year, and building on its 1st experience, the Cabaret Cirque continues to take up residence at the Prat du Castel, on the edge of the Villeneuve salt marshes.

Cada verano, el Cabaret Cirque cierra la temporada con una velada mágica que cada año atrae a más público.

Por segundo año consecutivo, el Cabaret Cirque se instala en el Prat du Castel, al borde de las marismas de Villeneuve.

Jeden Sommer beschließt das Cabaret Cirque die Saison mit einem zauberhaften Abend, der jedes Jahr ein größeres Publikum anzieht.

Im zweiten Jahr in Folge und mit der Erfahrung aus dem ersten Jahr setzt der Cabaret Cirque sein Quartier in Prat du Castel am Rande der Salinen von Villeneuve fort.

