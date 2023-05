Grand Rue, 8 mai 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Dans un camp d’internement au moment de la Retirada, des femmes républicaines espagnoles incarcérées transforment un espace vide en un espace gorgé d’humanité.

Elles interrogent avec elles le public sur la capacité de résistance et le sens de la vie, avec en filigrane l’absolue nécessité d’aimer..

2023-05-08 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-08 11:30:00. .

Grand Rue

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie



In an internment camp at the time of the Retirada, incarcerated Spanish Republican women transform an empty space into a space filled with humanity.

They ask the audience about the capacity for resistance and the meaning of life, with the absolute necessity to love.

En un campo de internamiento en la época de la Retirada, mujeres republicanas españolas encarceladas transforman un espacio vacío en un espacio lleno de humanidad.

Juntas interrogan al público sobre la capacidad de resistencia y el sentido de la vida, con la absoluta necesidad de amar.

In einem Internierungslager zur Zeit der Retirada verwandeln inhaftierte spanisch-republikanische Frauen einen leeren Raum in einen Raum voller Menschlichkeit.

Gemeinsam mit ihnen stellen sie dem Publikum Fragen über die Widerstandsfähigkeit und den Sinn des Lebens, wobei die absolute Notwendigkeit zu lieben im Vordergrund steht.

