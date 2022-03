VILLENEUVE -LÈS-MAGUELONE, ENTRE TERRE ET MER Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Villeneuve-lès-Maguelone 15 15 EUR Embarquez à bord du petit train des plages de Villeneuve-lès-Maguelone, spécialement affrété pour l’occasion et longez les étangs et les vignes en direction du site naturel protégé des Salines de Villeneuve. Cet ancien site industriel salinier aujourd’hui propriété du conservatoire des Espaces Naturels, abrite une zone humide riche d’une faune et d’une flore remarquables que vous commentera un garde littoral. Vous partirez ensuite à la découverte du Domaine de Maguelone, domaine viticole atypique tant par sa position insulaire que par son mode de gestion. Son vignoble, entièrement en agriculture biologique, recouvre la quasi-totalité de la presqu’île qui sert d’écrin à la cathédrale. Il est cultivé par les Compagnons de Maguelone, un organisme d’aide à l’insertion de personnes en situation de handicap.

Au cours d’une balade pédestre vous profiterez d’un cadre époustouflant offrant des panoramas à 360° de la Méditerranée au Pic St Loup. La visite se terminera par la dégustation des vins du domaine. Plus qu’une découverte du territoire, une véritable expérience éco-responsable, en compagnie de passionnés. Mesures sanitaires prises :

– PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

