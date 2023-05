LES ESTIVALES DE VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone centre-ville, passerelle du Pilou, 28 juin 2023, Villeneuve-lès-Maguelone.

Villeneuve-lès-Maguelone,Hérault

Les Estivales de Villeneuve lès Maguelone auront lieu tous les mercredis soirs de 19h00 à 23h00 à partir du 28 juin jusqu’au 30 août ! (sauf le 12 juillet).

2023-06-28 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-28 23:00:00. EUR.

The Estivales of Villeneuve lès Maguelone will take place every Wednesday evening from 7:00 pm to 11:00 pm from June 28th to August 30th! (except July 12th)

Los Estivales de Villeneuve lès Maguelone tendrán lugar todos los miércoles por la tarde, de 19:00 a 23:00, del 28 de junio al 30 de agosto (excepto el 12 de julio)

Die Estivales de Villeneuve lès Maguelone finden ab dem 28. Juni bis zum 30. August jeden Mittwochabend von 19.00 bis 23.00 Uhr statt! (außer am 12. Juli)

