OLYMPICORAMA – LE MARATHON Villeneuve-lès-Maguelone, mardi 2 avril 2024.

Début : 2024-04-02 20:30:00

fin : 2024-04-02 21:30:00

Où il est question notamment d’Athènes et de Philippidès, d’Hérodote et de la bataille de Marathon, de 42,195 km et du temps qu’il faut pour les parcourir, de tradition et de modernité, de course de fond et de foulée, des hauts plateaux et des mythes, d’histoires d’hommes et de femmes avec héros, triches, records et tragédies.

UNE PROPOSITION DE MISE EN JEU DES JEUX OLYMPIQUES, ÉPREUVES APRÈS ÉPREUVES. ÉPREUVE 6 LE MARATHON

Conférence théâtrale

A partir de 12 ans

Durée 1h00 + Échange

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr



