LE CASIER DE LA REINE Villeneuve-lès-Maguelone, vendredi 22 mars 2024.

LE CASIER DE LA REINE Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22 19:45:00

Embarquez pour les aventures trépidantes du chevalier D’Armagnac, et de ses comparses les Trois Mousquetaires, Martini, Porto et Calvados, partis à la recherche des 12 bouteilles de Fernet-Branca de la Reine…

UNE RELECTURE ÉTHYLIQUE, FOUTRAQUE ET HILARANTE DES TROIS MOUSQUETAIRES !

Embarquez pour les aventures trépidantes du chevalier D’Armagnac, et de ses comparses les Trois Mousquetaires, Martini, Porto et Calvados, partis à la recherche des 12 bouteilles de Fernet-Branca de la Reine…

A partir de 8 ans

45 minutes

EUR.

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr



L’événement LE CASIER DE LA REINE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2024-01-19 par OT MONTPELLIER